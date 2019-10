“O Cruzeiro é uma grande família”. As palavras do presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, em meio às crises financeira, política e moral instauradas na Raposa, contradizem o clima tenso dos últimos meses, envolvendo várias figuras dos bastidores do clube e também os problemas entre o ex-técnico do time Rogério Ceni e parte do elenco celeste.

Mesmo assim, o mandatário procura utilizar tal discurso para demonstrar que as coisas vão melhorar após as saídas de Serginho, ex-diretor-geral da agremiação, e Itair Machado, ex-vice-presidente de futebol, e tendo Zezé Perrella como novo gestor de futebol.

“Nós somos uma grande família. Na hora do aperto, todos damos as mãos e nos abraçamos. E juntos vamos vencer as dificuldades. Sempre foi assim e sempre será assim. O Cruzeiro é uma grande família. E o Perrella faz parte dessa grande família”, declarou Pires de Sá.

O curioso é que Perrella, presidente do Conselho Deliberativo do clube, era a favor do afastamento do atual mandatário da Raposa. Situação que Pires de Sá enxerga com naturalidade.

“Não há desavença entre um e outro. Isso é a beleza da democracia. Você eventualmente está com um projeto, e outra ala tem outro projeto. Há então uma disputa. Isso é até saudável. O Perrella abraçou uma ala diferente da nossa. Hoje, estamos juntos, como uma família, para vencer essas dificuldades que passamos atualmente”, disse.

O presidente ressaltou também que Serginho e Itair não constam mais na folha salarial do clube e não têm qualquer envolvimento mais nos bastidores. “O Serginho saiu um pouco antes, dois ou três meses (atrás). E o Itair concordou que precisava dar um descanso para ele, estava sendo muito pressionado. Foi bom para ele, e vamos seguir em frente”, afirmou.