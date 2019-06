O presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, publicou nesta segunda-feira (3), aos colaboradores e gestores do clube, documento que informa sobre a extinção de cargos na agremiação. Efeito ainda da reportagem investigativa do programa dominical da TV Globo, Fantástico, que apontou supostas irregularidades na cúpula diretiva celeste.

O documento, intitulado “Extinção de cargos”, aponta que o presidente Wagner Pires de Sá extingue todos os cargos de vice-presidência e de diretores que não cumprirem os requisitos do artigo 27 do Estatuto do Cruzeiro Esporte Clube, cujo caput apresenta competências da presidência do clube. Dentre essas está a nomeação e posse de “Vice-Presidente de Futebol e o Administrativo, o Secretário-Geral, os Superintendentes, os Diretores remunerados e os Diretores voluntários”, conforme inciso II.

Wagner Pires de Sá exige também em documento que os vice-presidentes eleitos e remunerados apresentem em uma semana, a contar desta segunda-feira, plano de cargo e salário condizente com as respectivas funções.

A decisão, a princípio, não aponta que os atuais dirigentes citados em matéria do Fantástico deixarão o clube.

A reportagem do Hoje em Dia tentou contato com o presidente do Conselho Deliberativo celeste, Zezé Perrella, e, também, o vice, José Dalai Rocha, mas nenhum dos dois atendeu aos chamados por telefone.

Ainda nesta segunda-feira o Cruzeiro deve se manifestar a respeito da decisão do presidente por meio de nota no site oficial.