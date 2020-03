O presidente interino do Cruzeiro testou positivo para o coronavírus nesta terça-feira e segue cumprindo o isolamento social em casa para evitar a proliferação do vírus. Em mensagem de vídeo, José Dalai Rocha fez questão de dizer que está bem.

"Oi, meus amigos. Eu estou aqui para confirmar que realmente eu recebi nesta manhã uma visita indesejável, o coronavíorus. Fiz os exames, testou positivo, mas quero dizer que estou passando muito bem, estou cumprindo as prescrições médicas, que é repouso, muita calma, boa alimentaçao, vitamina D, e estamos saindo dessa se Deus quiser", disse.

Coube ao filho de José Dalai Rocha, o jornalista Fernando Rocha, anunciar na tarde desta terça que o pai estava infectado pelo vírus. Assim como coube a ele também divulgar a mensagem gravada no vídeo.

De camisa do Cruzeiro o presidente interino da Raposa falou como estava se sentindo e agradeceu o apoio dos torcedores e amigos nesse momento difícil.

"Hoje eu estou melhor do que estava ontem, amanhã certmente estarei melhor do que estou hoje" Quero agradever as mensagens calorosas, as mensages tão amigas, tão maravilhosas que estou recebendo, isso está me dando muita força. Afinal, sei que sao nove milhões de corações cruzeirenses pulsando na mesma direção. Muito obrigado e vamos sair dessa", finalizou.

Veja o vídeo publicado pelo filho de José Dalai Rocha no Twitter