A gestão Sérgio Santos Rodrigues assumiu o Cruzeiro com várias missões complicadas, dentre essas o pagamento de inúmeras dívidas contraídas ao longo dos anos. E o presidente celeste revelou nesta quinta-feira (16) que já foram pagos quase R$ 30 milhões por pendências antigas.

Na "Live do Presidente" o próprio Sérgio Santos Rodrigues destrinchou de forma básica todos os valores pagos em menos de dois meses. No total foram R$ 28 milhões amortizados da seguinte forma: R$ 20 milhões na Fifa, R$ 5 milhões em salários atrasados, R$ 2 milhões em impostos e R$ 1 milhão em luvas e direito de imagem que também estavam atrasados.

"A nossa gestão iniciou em primeiro de junho e, desde então, pagamos R$ 28 milhoes de dívidas contraídas anteriormente. Já falei aqui, não é culpa de ninguém, a responsabilidade é nossa, assumimos sabemos disso. Vamos cumprir esses compromissos, porque o Cruzeiro virou a chavinha no dia 21 (de maio, data da eleição presidencial). Estamos falando, repito, de R$ 28 milhões (...) isso demonstra porque essa diretoria, essa gestão chegou no Cruzeiro, viemos para consertar o Cruzeiro, retomar para os trilhos, para construir um novo Cruzeiro, por isso precisamos da torcida e que o Conselho esteja ao lado disso. Para aplicar 100% do recurso que for recebido para o pagamento de outras dívidas que virão", garantiu o presidente.

O Cruzeiro tem em dívidas urgentes, segundo comentou Edson Potsch, superintendente de marketing, em entrevista à Rádio 98 FM na manhã desta quinta-feira (16), cerca de R$ 70 milhões em dívidas urgentes, aquelas que precisam ser pagas com prazos mais curtos.

Dentre as alternativas para quitar essas dívidas emergencias está a venda da Campestre 2, um terreno subutilizado que fica em frente à Sede Pampulha (mais conhecida como Campestre).

"Todo mundo sabe do volume da dívida que ainda virá no segundo semestre. Já temos uma do Spartak (Moscou, pelo empréstimo do atacante Pedro Rocha) com o vencimento para 10 de agosto, Independiente Del Vale, também, estamos prestes a receber nova intimação com vencimento para setembro, e a gente não quer tomar essas punições", disse Sérgio Santos Rodrigues, lembrando que outros clubes gigantes também venderam imóveis para investir.

"Quem acompanha futebol, gosta de futebol, sabe que outros clubes fizeram isso. Cito o exemplo do clube no qual eu estudei, o Real Madrid, onde fiz um MBA em 2016. O Real Madrid toma um novo rumo nos anos 2000 quando vende um terreno seu para aplicar o dinheiro no futebol. Gostaríamos de aplicar no futebol também, mas pela situação que o Cruzeiro está teremos que aplicar no pagamento de dívidas. É comum no futebol mundial, inclusive em clubes como o Real, tido como o maior clube do mundo no Século XX", contou.

Outra forma que o clube usa para angariar fundos é a doação direta pelos torcedores. Mais de R$ 600 mil já foram arrecadados.