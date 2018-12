A data do sorteio da Copa Libertadores reuniu lado a lado Atlético e Danubio-URU como adversários da Segunda Fase. Foi no mesmo dia que o presidente do clube uruguaio, Jorge Lorenzo, finalizava suas primeiras horas oficiais no cargo. Recém-eleito, o mandatário comentou ao Hoje em Dia sobre este duelo contra o Galo em fevereiro, de vida ou morte na competição.

Aos 43 anos, Jorge Lorenzo terá uma equipe ambiciosa pela frente, e escolheu um treinador com o mesmo espírito e juventude. Marcelo Méndez, de 37, foi contratado para comandar a equipe franja. Para Jorge, encarar o Atlético é uma tarefa "muito difícil, mas não impossível", afirmou. Sobre o que ele poderia destacar como motivo de alerta no time de Levir Culpi, preferiu enaltecer que é uma equipe "que joga o futebol brasileiro", evidenciando aspectos ofensivos e técnicos.

O Danúbio vem de uma temporada boa, sendo o terceiro clube uruguaio melhor classificado para a Libertadores da América. Dentro de campo, nos 90 minutos, tudo pode acontecer, ainda mais com o diretor de futebol do Galo, Marques, avisando que será necessário ao Atlético igualar o duelo "na entrega", uma vez que se tem algo que o futebol uruguaio ensina é na tal "raça" do sangue charrúa.

Por outro lado, no aspecto orçamentário e financeiro, o Atlético é um franco favorito. Para quem foi eliminado pelo Jorge Wilstermann na última participação na Libertadores, falar de grana pode ser algo superficial no "rolar da bola". Fato é que, segundo Lorenzo, o gasto mensal do Danubio no salário do elenco profissional é de modestos 280 mil dólares - R$ 1,09 milhão. Salário que, por exemplo, o atacante Fred ganharia no Galo em 2018.

Anualmente, portanto, o Danúbio tem o baixo poder de gastar pouco mais de 3 milhões de dólares (R$ 13,1 milhões) para investir no salário do elenco que já teve Martin Rea e David Terans, hoje jogadores do Atlético.

"(O Danubio) é uma instituição com jogadores (recebendo salário) em dia, com um orçamento de 3 milhões de dólares por ano, mas com uma incrível qualidade de futebol, uma vez que o Danubio é a Universidade do futebol uruguaio", afirmou Lorenzo, ao Hoje em Dia, destacando que o Danubio revelou Fabian Carini, Edison Cavani, José Maria Gimenez, Zalayeta, Chino Recoba e Cincunegui, este figura histórica do Atlético.

Perante um abismo financeiro entre as duas equipes, vale até um intercâmbio monetário para o Danubio: "Se algum patrocinador brasileiro quiser expor as marcas no clube, estamos de portas abertas", disse Lorenzo.