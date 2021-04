O Cruzeiro deu um passo importante para contratar o meio-campo Yeison Guzmán, do Envigado, da Colômbia, de 23 anos.

Em entrevista à rádio colombiana Caracol, nesta quarta-feira (14), o presidente do Envigado, Ramiro Luiz, revelou que os clubes chegaram a um acordo pela transferência do jogador, restando o acerto entre Guzmán e a Raposa para o negócio ser sacramentado.

“Vários clubes me sondaram. Mas a única proposta oficial é do Cruzeiro. Acertamos entre os clubes e esperamos, agora, que se possa chegar a uma parte contratual do jogador, porque os clubes já chegaram a um acordo. Esperamos fechar o negócio da maneira que queremos”, disse o dirigente.

Sem revelar valores da negociação, Luiz destacou a importância da transferência para o Envigado, elogiando a história do clube estrelado.

“Temos adiantado bastante a negociação com o Cruzeiro. Para a gente, é fundamental fechar a negociação com o Cruzeiro, um dos grandes clubes do mundo. Estamos firmes para chegar a um acordo com o clube. Esperamos chegar a um acordo com a parte contratual com o jogador”, completou Ramiro, vislumbrando ainda uma ida de Yesion para o futebol europeu no futuro.

Procurado pelo Hoje em Dia, o Cruzeiro, via assessoria de comunicação, afirmou, como de praxe, que o clube não comenta especulações e negociações em andamento.

Desejo antigo do diretor de futebol da Raposa, André Mazzuco, que deseja trabalhar com o jogador desde os tempos de Vasco, Guzmán soma 17 jogos e quatro gols pelo time colombiano nesta temporada.