"Temos a reapresentação do elenco hoje à tarde e, até o momento, não tenho confirmação de nada. O Rogério sempre foi muito correto, como jogador e como treinador. Demos folga ao grupo depois da conquista do Estadual e segue o fluxo. Estamos tranquilos". Foi assim que Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, definiu a 'novela' envolvendo o clube, o técnico Rogério Ceni e o Atlético, interessado no treinador.

Apesar da afirmação de Rui Costa, diretor do alvinegro, de que nenhuma proposta oficial foi enviada ao comandante do Tricolor, o mandatário do clube nordestino deixa claro que, para ele, houve sim a procura dos mineiros, apesar de não ter chegado a ele nenhum contato.

"Ninguém é criança, né? Mas não quero entrar neste mérito. Para nós aqui, é vida que segue. Temos nosso planejamento e esperamos contar com ele", acrescenta.

Sobre a informação veiculada pela Rádio Itatiaia, de que Ceni foi ao CT do Fortaleza na manhã desta quarta-feira (24), Paz diz que desconhece a ida do treinador ao local de treinamentos e que ele é esperado na parte da tarde.

Sobre as ligações que tem recebido de Minas Gerais nos últimos dias, o dirigente brinca e diz que, a partir da próxima, cobrará R$ 100 reais para dar entrevistas.