Além de prometer colocar os salários do clube em dia até esta sexta-feira (27), o presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, admite que pode emprestar o lateral-esquerdo Lucas Hernández.

Nessa terça-feira (24), em entrevista à Rádio da Massa, o mandatário afirmou que o Galo não errou nas contratações do uruguaio nem do volante paraguaio Martínez, mas ressaltou que o primeiro talvez precise de mais experiência para vestir a camisa preta e branca.

“Acredito que o Martinez pode performar (no ano que vem), e o Lucas (Hernández) pode dar uma rodada, como aconteceu com Marcos Rocha, Mancini, Gabriel... Quem sabe não é o caso do Lucas?”, comentou o presidente alvinegro.

Sem títulos

Questionado na mesma entrevista sobre a falta de títulos em sua gestão, o presidente colocou a “culpa” na falta de sorte e na arbitragem.

“Poderíamos ter ganho a Sul-Americana e chegado à Libertadores (de 2020), mas não conseguimos, por conta do pênalti feito pelo Elias. E acredito que no Mineiro deste ano o Atlético foi 'garfado'. Tanto pelo pênalti em cima do Igor Rabello, que o juiz não viu e nem consultou (o VAR). E no segundo jogo, aquele pênalti (de Léo Silva) foi inexistente. São questões de detalhe. Não ganhar título dói”, afirmou ele.

Para o ano que vem, esbanja otimismo. “Vamos disputar o Mineiro, que é obrigação nossa, mas também queremos títulos importantes ao longo do ano. A receita passa por um acerto nas finanças do clube”, opinou.