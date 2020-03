A pandemia do novo coronavírus (covid-19) segue causando baixas nos clubes brasileiros. O Grêmio confirmou, em nota oficial publicada no último domingo (22), que o presidente Romildon Bolzan testou positivo para a covid-19. De acordo com o clube, Bolzan se encontra em bom estado de saúde, assintomático e em isolamento residencial.

Não é o primeiro caso de infecção por coronavírus na cúpula do tricolor gaúcho. No sábado (21), o vice-presidente Marco Bobsin também foi diagnosticado positivo para o novo coronavirus. O Grêmio informou que o dirigente está em observação no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e em breve vai cumprir o protocolo de quarentena domiciliar. Outro vice-presidente, Cláudio Oderich, também foi submetido ao teste com resultado positivo. De acordo com o clube, Oderich está em casa e em bom estado de saúde.

Futebol tem atividades suspensas

Na tarde desta segunda-feira (23), o Tricolor Gaúcho divulgou outra nota oficial suspendendo todas as atividades de futebol. Em princípio, estava previsto para esta segunda-feira o término da paralisação, iniciada na útima terça (17), no Departamento de Futebol Profissional e Grupo de Transição. No comunicado, o clube alerta ainda que "atento aos acontecimentos, poderá recrutar os atletas, a qualquer momento, para monitoramento, avaliações e/ou retorno aos treinamentos". Os atletas foram orientandos também a manterem os cuidados pré-orientados pelo departamento médico e a permanecerem em casa.

As atividades desportivas das categorias de formação, Escola do Grêmio, departamento de base e futebol feminino estão suspensas até o dia 31 de março. Todos os funcionários no grupo de risco foram dispensados compulsoriamente.

O Grêmio realizou uma ação de prevenção com todo o elenco, comissão técnica e funcionários na última sexta-feira (20). Eles passaram por uma avaliação clínica, com aplicação da vacina influenza tetravalente.

