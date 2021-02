Em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, de Campinas, o presidente do Guarani fez uma revelação que respingou em Minas Gerais nesta quinta-feira (18). De acordo com Ricardo Miguel Moisés, o Cruzeiro ainda não realizou o pagamento da multa (R$ 100 mil) pela contratação do técnico Felipe Conceição, anunciado pelaRaposa em 30 de janeiro.

“O Cruzeiro ainda não pagou. Nos foi passado que o pagamento seria nessa semana e, depois, postergou para a próxima semana. Não temos ainda nenhuma posição concreta com relação ao pagamento da multa do Felipe”, declarou o mandatário do Bugre.

Conceição chegou ao time mineiro para ser o sucessor de Luiz Felipe Scolari, que deixou o clube após o término da Série B 2020. Ele tem a missão de recolocar a Raposa na elite do futebol brasileiro.