Por meio de nota oficial emitida pelo Atlético nesta quarta-feira (15), o clube descarta e rechaça qualquer investida no mercado da bola neste período da pandemia do novo coronavírus. Contudo, algumas evidências levam a crer que o diretor executivo Alexandre Mattos está atento ao mercado e fazendo contatos e, consequentemente, consultas. Umas delas, a fala do presidente do Lanús, em entrevista concedida nesta quinta (16).

Sabatinado na Rádio 'Lanús 2000' (Independência AM 1160), Nicolás Russo, entre outros assuntos, confirmou ter conhecimento do interesse do clube brasileiro, mas não afirmou que não aconteceram conversas formais e mais sólidas sobre o tema.

"Sabemos do interesse do Atlético Mineiro por Marcelino Moreno, porém devemos vendê-lo pelo valor verdadeiro do jogador e não a qualquer cifra", disse o mandatário do clube argentino, sem falar em valores. Ele ainda afirma que uma saída, caso aconteça, pode acontecer nas janelas de junho ou dezembro.

Em contato com a reportagem, no início do mês, o jogador de 24 anos disse que seria um sonho trabalhar com Jorge Sampaoli, mas que não sabia se as tratativas haviam evoluído.

Confira a nota oficial emitida pelo Atlético:

Alguns veículos de comunicação têm noticiado, nos últimos dias, informações inverídicas sobre pretensas propostas que teriam sido formuladas pelo Clube Atlético Mineiro, visando à contratação de jogadores de diferentes clubes.

A esse respeito, o Atlético esclarece que, considerando a drástica redução de suas receitas, havida em face da pandemia da COVID-19, e do próprio sacrifício de seus funcionários e atletas, que aceitaram ver temporariamente reduzidas as suas respectivas remunerações, descabe sequer cogitar novos investimentos em atletas ou em outros setores neste período de força maior.

Belo Horizonte, MG, 15 de abril de 2020.

A Diretoria