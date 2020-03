A pandemia de coronavírus, que vem aumentado de proporção no Brasil nos últimos dias, vem gerando grande apreensão em todos os setores da sociedade.

Para tentar desacelerar e atenuar a disseminação do vírus, grandes instituições estão adotando medidas de prevenção.

O Minas Tênis Clube - possuidor de quatro unidades (três em Belo Horizonte e uma em Nova Lima) - pôs em prática duas cartilhas de ações tomadas com o intuito de resguardar os sócios e colaboradores. (Confira abaixo)

Presidente do Minas, Ricardo Santiago afirma que o clube vem adotando medidas preventivas antes mesmo do crescimento do número de casos no país.

"O clube vem tomando essas medidas (preventivas) desde o início da pandemia. As medidas foram tomadas no sentido de resguardar os mais idosos. Cancelamos eventos ligados a terceira idade, como bailinhos e o coral. Depois, interditamos o teatro e todo o nosso centro cultural. Há três ou quatro semanas tivemos palestras com um infectologista do Hospital Felício Rocho justamente para orientar, em termos de treinamento, nossas enfermarias, departamento de medicina, e também alertar vários associados que participaram da palestra", completou Santiago.

Como grande parcela dos 73 mil associados do Minas são idosos, que fazem parte do no grupo de risco do COVID-19, Ricardo Santiago explicou que o clube intensificou as ações de prevenção.

"Eliminamos a concentração das atividades da terceira idade nessa primeira etapa. Depois tivemos essa etapa de conscientização em termos de higiene, de manter espaços regulares, sem aglomeração, além da disponibilização de álcool em gel nas portarias em áreas estratégicas do clube para que os associados tenham acesso à assepsia. Também redobramos nossa equipe de limpeza nos lugares de maior densidade no clube.Depois, identificamos que deveríamos atuar em academias e espaços fechados. O brasileiro realmente não tem o costume de ser disciplinado como cidadãos de outras nações (em relação as medidas protetivas). Para preservar nossos associados e profissionais, vamos fechar a academia e os espaços fechados".

Fechamento iminente

O presidente do Minas também revelou que é imininente a determinação das autoridades para o fechamento dos clubes em Belo Horizonte.

"Estamos aguardando o Diário Oficial do Município, mas já estamos em contato com outros órgãos públicos que devem determinar o fechamento dos clubes por 30 dias inicialmente".

Por fim, Santiago expressa uma preocupação em relação a desdobramentos que possam surgir caso essa medida seja efetivada.

"Estamos preparando uma escala mínima no clube, tanto para administração, quanto para a manutenção das unidades. Estamos preparados, o clube nunca parou por catástrofe nenhuma.Vamos torcer para que as autoridades não sejam tão radicais, que não nos proíbam de fazer manutenção nos espaços, o que traria problemas ainda maiores. Estamos em tempo de chuva e calor, se não eliminarmos os focos de dengue, imaginem os transtornos que vão surgir em 30, 60 dias".