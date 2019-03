O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, disse nesta quarta-feira (6) que não aceitará outro erro de Deyverson no clube. Depois de o atacante gravar um vídeo em que anunciou a saída da equipe e voltar atrás logo depois para se desculpar e confirmar que continuava, o dirigente ficou bastante irritado com essa postura e tratou o caso como "gravíssimo".



Após o episódio, o próprio Mauricio Galiotte se reuniu com Deyverson para dar uma bronca no jogador. "Ele cometeu um erro gravíssimo, que não vai se repetir. Eu disse a ele que não vai se repetir, em relação a esses vídeos que vazaram na internet. Ele tem todo o direito de estar conosco, tem contrato, e queremos que ele fique também", disse o dirigente em entrevista ao canal SporTV.



A confusão entre Deyverson e o Palmeiras teve início quando o clube recebeu uma proposta do Shenzhen FC, da China, e decidiu por vender o atleta. O atacante foi quem recusou a oportunidade, mas em um grupo de WhatsApp de amigos enviou um vídeo em que simulou a sua despedida. O conteúdo irritou a diretoria, que cobrou mais comprometimento de Deyverson.



"O que não pode é esse tipo de situação de vazar um vídeo ou outro que coloca o Palmeiras em uma situação ruim, expõe a nossa marca. Não vamos aceitar. Esperamos que ele jogue futebol, que faça o que sabe fazer, que são gols", disse Mauricio Galiotte. Deyverson ganhou o apoio do técnico Luiz Felipe Scolari para continuar no clube e voltar a ser utilizado nos próximos jogos.

Leia mais:

Palmeiras confia em elenco 'rodado' para estreia na Libertadores em Barranquilla

Lesionados, Vinicius Junior e Filipe Luís viram preocupação para Tite