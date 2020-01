A missão do Atlético de tentar tirar o atacante Nahuel Bustos do Talleres de Córdoba não será nada fácil. Segundo o presidente do clube, Andrés Fassi, a proposta enviada pelo clube mineiro está longe de atender suas expectativas, deixando claro que o destino do atleta deve ser a Europa.

"Querem o goleador do futebol argentino de graça. Ou ele vai para a Europa (agora) ou esperamos a janela de junho”, afirmou o dirigente à reportagem do HD

Jogador da seleção Sub-23 de seu país, Bustos vem chamando a atenção pelo bom momento que vive na Superliga Argentina. Nas 16 partidas que disputou pelo torneio, ele marcou 8 gols e distribuiu 2 assistências.

No final de 2019, o atacante de 21 anos foi sondado pelo São Paulo, mas alta pedida do Tallares afastou o atacante do Tricolor paulista. Segundo publicações na imprensa do país vizinho, os gigantes River Plate e Boca Juniors também estariam interessado no jovem atleta, mas as cifras da negociação eram um dificultador mais uma vez.

No momento, Bustos está servindo a seleção argentina no Pré-Olímpico que está sendo disputado na Colômbia. No torneio, ele entrou em campo como titular em apenas uma ocasião, na vitória por 2 a 0 dos hermanos sobre o Chile.