O sorteio que definiu os adversários do Cruzeiro na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019 deixou a diretoria da Raposa, em um primeiro momento, satisfeita. Em conversa com o Hoje em Dia, o presidente celeste, Wagner Pires de Sá, analisou a chave 2, que além do time estrelado tem o Emelec, do Equador, Huracán, da Argentina, e Deportivo Lara, da Venezuela.

“Foi boa a nossa chave, ficou melhor do que a deste ano. Todos os clubes que chegam na Copa Libertadores tiveram competência para disputar esse campeonato. Agora, efetivamente a chave que tivemos em 2018 foi bem mais forte. Esperamos, pelo menos na primeira fase, estar mais tranquilos”, avaliou o presidente em entrevista ao Hoje em Dia.

A comparação de Wagner Pires de Sá é entre a chave de 2019 com o grupo da Raposa na edição deste ano da Copa Libertadores, quando o time de Mano Menezes enfrentou o Racing, da Argentina, a Universidad de Chile, do Chile, e o Vasco, equipes mais tradicionais do que os futuros rivais.

Reforços

Sobre reforços para deixar o elenco ainda mais forte, Wagner Pires de Sá voltou a dizer que o clube busca contratações pontuais.

“Se tivermos será pontual, nosso time não para de jogar bola, não esquece, não desmonta. É um time muito forte, é o mesmo time até agora e se houver necessidade de reforços, vamos esperar o técnico voltar para repensar”, explicou.

Na avaliação de Wagner Pires de Sá o grande reforço do Cruzeiro será a manutenção dos destaques das últimas temporadas.

“Até então não tem risco de sair (nenhum jogador), pelo contrário. Temos feito experimentos, subindo os garotos da base que estão jogando muito bem. Vamos aproveitar a turma da base em 2019”, disse.