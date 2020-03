O presidente interino do Cruzeiro é mais um dirigente no futebol brasileiro contaminado com o novo coronavírus. A confirmação da infecção de José Dalai Rocha foi feita nesta terça-feira (31) nas redes sociais do jornalista Fernando Rocha, filho do dirigente cruzeirense.

"A luta contra a #COVIDー19 é diária. Hoje saiu o resultado de positivo para o exame de coronavírus do meu pai, Dalai Rocha. Graças a Deus ele está em casa, bem. O remédio é: calma, reclusão e muita fé de que vai dar tudo certo. Conto com a torcida de todos. Fiquem em casa", publicou Fernando Rocha em sua conta particular no Twitter.

