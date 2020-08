A atual diretoria do Cruzeiro tem colocado o torcedor como o grande potencializador de auxílio ao clube nesse momento de reconstrução. Além das campanhas de doação que foram encampadas pela nova administração da Raposa, agora o presidente pediu para a torcida engajar mais nas inscrições no "Premiere", canal fechado do Grupo Globo que transmite partidas dos campeonatos estaduais e os Brasileiros da Série A e B.

A solicitação de Sérgio Santos Rodrigues aconteceu durante a "Live do Presidente" da última quinta-feira, transmitida pelo Youtube oficial do Cruzeiro, e o pedido tem como objetivo aumentar a arrecadação celeste com as inscrições dos torcedores no canal. É que parte do valor gasto pelos assinantes do Premiere são repassados aos clubes de forma proporcional. Quanto mais assinaturas as equipes recebem maior valor em dinheiro.

“Muita gente tem me procurado falando que ainda não sabe como que marca o Cruzeiro lá no Premiere. São pessoas que querem ajudar o Cruzeiro, mas que ainda não sabem como. Eu falei sobre a importância disso na semana passada, publiquei também no meu Instagram. Eu cobro dos meus amigos, que mandaram uma foto mostrando que marcaram (o Cruzeiro como clube do coração no Premiere). A gente fez um vídeo com um passo a passo sobre como fazer isso. Vamos rodar?”, disse Sérgio, detalhando o caminho para consolidar o auxílio à Raposa no PFC.

Sérgio Santos Rodrigues fez um passo a passo de como o torcedor faz para inscrever o Cruzeiro como time do coração no Premiere.

"No Globoesporte.com, vai no meu, clique em ‘Premiere’, depois em ‘ajude o seu time’, e aí lá a gente seleciona Cruzeirão Cabuloso. É simples. Já está lá’. E você, dessa forma, contribui com o novo Cruzeiro. Como já disse, parte do valor da assinatura do Premiere, do torcedor que marca lá o clube de coração, vai para o clube. A importância disso é tão grande, como falei, que a gente vai mostrar agora rapidamente uma apresentação que mostra o quanto isso representa”, explicou.

O presidente mostrou na transmissão ao vivo um slide criado pela Arbor, empresa que auxilia o clube em ações estratégicas de gestão, e nesse diagrama apontou os ganhos com o Premiere e o que ainda pode ser explorado como "oportunidade". (veja a imagem principal dessa matéria)

“Olha aí como é feita a distribuição para os clubes. A gente vê que no critério de pesquisa tem 6,29% de torcedores do Cruzeiro, mas a gente só tem 5,09% cadastrados. Ou seja, há torcedores que precisam cadastrar. Em reais, isso representa R$ 6,3 milhões. Ou seja, cobre o seu amigo que assina o Premiere, que assina o pay-per-view, fala com ele para marcar, porque isso é fundamental. São R$ 6 milhões. A diferença é muito grande. Esse slide aí muito bem preparado pela nossa equipe querida da Arbor. Cobrar igual vocês cobram inscrição no canal do YouTube, cobrando doação, em grupo de WhatsApp, fazendo doação por gol, por jogo. Vamos também cadastrar no Premiere”, pediu.

Com queda acentuada de receitas pelos impactos da pandemia do coronavírus, pela queda à Série B do Campeonato Brasileiro e também pelos bloqueios jurídicos sofridos nos últimos meses, o Cruzeiro tenta aumentar suas possibilidades de arrecadação. E a receita com a tranmissão de jogos pelo Pay-Per-View pode ajudar consideravelmente.

No ano passado os ganhos com venda de direitos de imagem só para o pay-per-view renderam quase R$ 40 milhões para o clube.