O Cruzeiro está pronto para encarar a Juazeirense-BA, nesta quarta-feira (9), às 19h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Na manhã desta terça, a Raposa conheceu o palco da partida e aproveitou para realizar a última atividade antes do confronto decisivo.

Pressionado pelas duas derrotas no Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe celeste chega para encarar o Cancão de Fogo com mudanças no time titular.

A primeira delas é no gol, com Fábio retornando ao time, após cumprir suspensão na derrota por 4 a 3 para o CRB, pelo Brasileiro.

Na defesa, Joseph é desfalque por já ter atuado pelo América nesta edição na Copa do Brasil. A tendência é de que Weverton seja o escolhido para formar a dupla de zaga com Ramon.

Na mesma situação de Joseph está Flávio, titular diante do CRB, que também estará ausente diante da Juazeirense. As principais opções para o setor são Adriano, de volta depois de cumprir suspensão contra o CRB, e Matheus Neris, titular no jogo de ida.

Dúvida no ataque

No ataque, a expectativa fica pela manutenção do quarteto formado por Rafael Sóbis, Airton, Bruno José e Guilherme Bissoli.

Substituído durante o revés para o CRB, Sóbis saiu do gramado reclamando, afirmando que o técnico Felipe Conceição estava o “minando”.

Após o duelo, Conceição afirmou que a questão será resolvida internamente, mas adiantou que medidas serão tomadas e que existe uma hierarquia a ser respeitada no clube.

Apesar da polêmica, o atacante foi relacionado para a partida. A dúvida é se o camisa 10 vai seguir no onze inicial ou se vai para o banco de reservas.

Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, no Mineirão, o Cruzeiro tem a vantagem de atuar por um empate para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.