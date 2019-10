Além do péssimo momento vivido no Campeonato Brasileiro, o Atlético terá pela frente um adversário que, nos últimos 11 confrontos pela competição, faz do alvinegro um verdadeiro freguês. Domingo (13), a partir das 19h, a equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana entrará em campo para enfrentar o carrasco Grêmio, time treinado por Renato Gaúcho.

Para se ter ideia da hegemonia do Tricolor, de 2014 para cá, foram oito triunfos da equipe porto-alegrense, dois empates e apenas uma vitória dos belo-horizontinos; esta, conquistada em dezembro de 2017.

Nos últimos três embates, os gremistas conseguiram vencer todos eles. Em novembro do ano passado, inclusive, em BH, quando deixou o gramado com o 1 a 0 no marcador. O último confronto foi no primeiro turno da atual edição do Nacional. A vitória, também pelo placar mínino, foi conquistada no Rio Grande do Sul.

Com 30 pontos e na 11ª colocação, o Atlético receberá em sua casa o sétimo colocado, que até o momento soma 38 pontos e que vem de três vitórias, uma derrota e um empate nas últimas cinco rodadas. O Galo, por sua vez, perdeu três, venceu uma e empatou outra.