Pressionados pelo mau momento na temporada, América e Corinthians se enfrentam neste domingo (6), às 16h, no Independência, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Após estrear com uma derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, fora de casa, o Coelho quer encerrar uma sequência de quatro jogos sem vitória e sem marcar gols.

No meio de semana, o Alviverde teve uma atuação ruim e empatou em 0 a 0 com o Criciúma, no Horto, no jogo de ida da terceira fase de Copa do Brasil.

Os dois empates sem gols com o Atlético nas finais do Campeonato Mineiro completam o incômodo jejum do time comandado pelo técnico Lisca.

Para o confronto com o Timão, o América terá as voltas dos laterais-esquerdo Marlon e Alan Ruschel, que não puderam atuar diante do Tigre, por já terem disputado a competição por Sampaio Corrêa e Cruzeiro, respectivamente.

Os dois disputam um lugar no time com João Paulo, recuperado de lesão na panturrilha direita, que iniciou o processo de transição do departamento médico para a preparação física há cerca de dez dias.

No ataque, novamente a dúvida entre Ademir e Bruno Nazário, que vem se alternando na posição nos últimos jogos.

O primeiro iniciou jogando diante do Criciúma e teve boa atuação. A presença dos dois juntos no onze inicial também não foi descartada por Lisca.

Corinthians

O Corinthians chega para encarar o América após duas derrotas para o Atlético-GO dentro de casa - uma pelo Brasileiro e outra pela Copa do Brasil – com atuações muito contestadas pelos torcedores. Os reveses marcaram o início da trajetória do técnico Sylvinho no comando do Timão.

Em busca da primeira vitória à frente da equipe paulista, o treinador pode promover várias mudanças em relação ao último jogo, especialmente no meio-campo e no ataque.

Uma das novidades pode ser a presença do experiente atacante Jô no time. As outras opções são Gustavo Mosquito e Léo Natel. Testado na posição em outras oportunidades, Luan também pode ser uma alternativa para atuar centralizado.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e Marlon (Alan Ruschel ou João Paulo); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir (Bruno Nazário), Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Lisca

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Camacho (Ramiro) e Luan; Mateus Vital, Gustavo Mosquito e Jô (Léo Natel). Técnico: Sylvinho

DATA: 6 de junho de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte (MG)

MOTIVO: Segunda rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: José Mendonça da Silva Junior (PR)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere