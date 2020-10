Prestes a completar 65 jogos com a camisa do Atlético, o volante Jair, caso seja acionado pelo técnico Jorge Sampaoli neste sábado (24), enfrentará pela primeira vez o clube pelo qual se destacou e chamou a atenção dos mineiros. A partir das 21h, no Mineirão, o Galo terá pela frente o Sport, de Recife.

Uma das principais peças do atual elenco atleticano, Jair chegou ao rubro-negro de Perbambuco em agosto de 2018, contratado junto ao Juventude. Naquela temporada, viu o time ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas, mesmo assim, se destacou na equipe da Ilha do Retiro, com 13 jogos disputados e 2 gols marcados.

Em setembro, o Atlético anunciou a prorrogação do vínculo com o volante de 26 anos até dezembro de 2023; antes, o contrato se encerraria 12 meses antes. Com sete gols anotados pelo alvinegro, em 64 jogos disputados, ele acumula 40 vitórias, 11 empates e 13 derrotas.