Nesta quinta-feira (20), completa um ano que o Atlético trocou André Figueiredo por Júnior Chávare na coordenação das categorias de base. Indicado pelo ex-diretor executivo Rui Costa, o atual dono da função se vê tranquilo no cargo, mesmo após a chegada de Alexandre Mattos.

"Tive um contato muito rápido com o Alexandre Mattos. Quando ele chegou, nos falamos por cerca de uma hora, mas no dia seguinte já estávamos liberando o CT. Mas, por telefone, conversamos diariamente. Tenho o sentimento de muita generosidade por parte dele. Deixou muito claro que não tem o interesse de fazer mudanças na base e que já conhecia um pouco do nosso trabalho", disse Chávare durante entrevista com setoristas no Canal Breno Galante (Youtube).

"Brincam na base que meu perfil se parece muito com o do Mattos, por sermos duas pessoas muito agressivas no mercado e que pensam o futebol muito parecido. Isso me deixou muito confortável neste período de quarentena. Quanto à minha situação, conversei rapidamente com o presidente, logo após a saída do Rui, e ele disse que estava muito satisfeito com o resultados. Com isso, não mexeria na base" acrescentou.

Sobre a saída de Rui Costa, demitido após a eliminação do Atlético na Copa do Brasil, para o modesto Afogados-PE, Chávare diz não se sentir como "filho órfão" no clube e que se sente bastante à vontade na Cidade do Galo, local onde chegou a morar durante 45 dias, quando chegou em BH.

"Devo muito ao Rui Costa no futebol. Ele apostou na minha ida efetiva ao Grêmio, onde fizemos um grande trabalho. Ele é uma pessoa competente e reconhecida no meio, que infelizmente, neste momento do Atlético, não acabou tendo os resultados esperados, o que foi sentido por todos", comentou o dirigente.

"É importante frisar que não fui uma contratação do Rui Costa. Ele me indicou, mas quem me contratou foi o presidente Sérgio Sette Câmara. Existiram vários pares do presidente no dia da conversa. Eu quis entender muito o que ele queria para a base do Atlético e expliquei o que eu imaginava. Houve uma sinergia. Claro que, por conhecer o Rui, isso facilitava demais no dia a dia", finalizou.