Liberado para voltar às atividades na Cidade do Galo, após testar negativo para a Covid-19, o meia Cazares está prestes a completar um mês deste retorno, mas longe da equipe principal. O equatoriano, que tem vínculo com o alvinegro até o fim desta temporada, segue distante dos holofotes e parece longe dos planos de Jorge Sampaoli.

Sem mais detalhes, o Atlético, por meio da assessoria de imprensa, apenas informa que o jogador de 28 anos está fazendo trabalhos para aprimorar a parte física e, em determinados momentos, compõe as atividades da equipe de transição.

Além de ter lidado com algumas lesões em 2020 e de ter sido o único do grupo a ser diagnosticado com o novo coronavírus, Cazares não completou uma partida completa sequer no ano; ele participou apenas de alguns minutos da vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, ainda antes da paralisação das competições no país.

Neste início de semana, ele, mais uma vez, não esteve em campo com os jogadores da equipe principal. O retorno, com isso, segue como mistério. A ver.