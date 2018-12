O meia-atacante Rómulo Otero deu provas, na última sexta-feira, que o Al Wehda acertou ao acionar o Atlético e notificar que ficará com os serviços do jogador em definitivo. Na vitória da equipe contra o Al Ahli, no Campeonaro da Arábia Saudita, por 2 a 1, o camisa 10 fez um gol de falta e uma assistência.

Especialista na bola parada, Otero abriu o placar com uma batida certeira, que bateu na trave, sem chance de defesa para o goleiro Yasser Al Mosailem. Depois, quando o Al Ahli comemorava o empate fora de casa, assistiu o brasileiro Marcos Guilherme para o gol da vitória já nos acréscimos.

O que chamou a atenção foi que o gol saiu aos 98 minutos de jogo (53 do segundo tempo) e um dos Sheiks que comanda o time foi ao desmaio na comemoração (veja o vídeo abaixo).

Otero, agora, soma três gols e quatro assistências em 14 jogos pelo Wehda, que vinha de três derrotas seguidas no Campeonato, perdeu Fábio Carille para o Corinthians e hoje está na sexta colocação. O Ahli vem justamente em quinto.

Dos três gols de Otero com a camisa do time árabe, dois foram de falta e um outro aproveitando cruzamento no segundo pau. Nesta partida, ele ainda cobrou outra falta perigosa e a bola balançou as redes graças a um desvio de cabeça do zagueiro rival.

Otero está emprestado pelo Atlético até julho de 2019. Entretanto, o Galo já recebeu a notificação que o Al Wehda acionará a cláusula para comprá-lo, pagando 5 milhões de euros divididos igualmente entre Galo e Huachipato (dividem os direitos econômicos do jogador e cada um vai receber R$ 11 milhões).

Por outro lado, o Huachipato avisou que cobra na Fifa duas ações contra o Atlético por falta de pagamento da compra em definitivo em 2017, além do repasse por empréstimo ao Al Wehda, numa soma de quase 6 milhões de reais.

Confira os três gols de Otero na Arábia aqui, aqui e aqui