Dispensado pelo América por deficiência técnica, o zagueiro e lateral Joseph, de 26 anos, chegou ao Cruzeiro esta semana, emprestado pelo Capivariano-SP até o final do ano e já virou titular do time do técnico Felipe Conceição. Pelo menos foi assim no jogo-treino deste sábado (22), contra o Boavista, do Rio de Janeiro, que disputará a Série D do Campeonato Brasileiro e arrancou um empate por 1 a 1 na Toca da Raposa II.

Apesar de a impressão ser de que Joseph chegou ao time celeste para ser reserva do paraguaio Cáceres na lateral direita, ele formou dupla com Ramon neste sábado, entrando na vaga do garoto Weverton, de 18 anos, revelação das categorias de base e que teve atuações ruins diante do América, nas duas partidas pelas semifinais do Campeonato Mineiro, ambas vencidas pelo Coelho.

Outro ex-americano também participou do jogo-treino deste sábado. Foi o volante Flávio, que no segundo tempo entrou no lugar do garoto Adriano, outro atleta formado na base celeste.

Ele também chegou à Toca da Raposa II nesta semana, numa troca até o final da temporada pelo lateral-esquerdo Alan Ruschel, principal contratação cruzeirense em 2021, mas que não conseguiu engrenar no clube e perdeu a posição para o garoto Matheus Pereira, terceira revelação da base que vinha sendo titular do time de Felipe Conceição e que segue sem correr risco, até pela falta de concorrência.

Após o jogo-treino, o técnico Felipe Conceição afirmou ter gostado das participações de Joseph e Flávio diante do Boavista. Destacou ainda que serão atletas de fácil adaptação, pois chegam de um clube (América) que tem estilo de jogo parecido com o do Cruzeiro.

O Cruzeiro teve a seguinte formação: Fábio (Lucas França); Cáceres, Joseph, Ramon e Matheus Pereira; Adriano (Flávio), Matheus Barbosa (Jadson) e Rômulo (Marcinho); Bruno José, Rafael Sobis (Guilherme Bissoli) e Airton (Felipe Augusto).