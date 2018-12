O maior investimento do último do ex-presidente Danielo Nepomuceno à frente do Atlético, Elias é hoje um jogador passivo de receber pré-contrato de qualquer equipe a partir de julho de 2019. Para tanto, o Galo precisa renovar seu contrato. Algo que o camisa 7 deseja.

Uma situação que gerou duas ações. A primeira foi a busca do Internacional sobre a possibilidade de ter o volante para o ano que vem. A segunda foi o jogador manifestar que pretende ficar no Atlético, mesmo sabendo do interesse colorado "apenas pela imprensa".

"Ninguém me procurou ainda, só soube pela imprensa. Soube que o Inter procurou, mas pretendo ficar e renovar com o Atlético", afirmou Elias, em nota publicada pelo portal UOL Esportes.

Contratado por 2,5 milhões de euros (R$ 8,4 milhões) por 70% em fevereiro de 2017, Elias nunca chegou a ser uma unanimidade no Galo. Sofreu momentos de pressão, aliviada principalmente quando conseguia marcar um gol. E foram 19 em 110 jogos.