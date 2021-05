Alvo de um investimento de R$ 20 milhões na temporada passada, Marrony chegou ao Atlético cercado de expectativas, tanto em relação a um retorno técnico quanto para o financeiro, por se tratar de um jogador jovem, com perspectiva de valorização no mercado. Após oscilar bons e maus momentos em 2020, o atacante, de 22 anos, foi um dos destaques do time no início desta temporada.

Quando a maioria dos atletas considerados titulares ganhou um período de descanso após o encerramento do Campeonato Brasileiro, o Galo começou o Estadual com peças que vinham sendo menos utilizados e com jovens das categorias de base. Nesse período, Marrony se destacou, marcando três gols nos quatro primeiros jogos do Alvinegro no Mineiro, ajudando a equipe a conseguir 100% de aproveitamento nos duelos em questão.

Entretanto, passados alguns meses, o camisa 38 vive situação oposta no Atlético. Somados os últimos 10 jogos do time comandado por Cuca, o jogador atuou em 191 minutos, gerando uma média de 19,1 minutos por jogo. (Confira o detalhamento abaixo)

No período, Marrony foi titular apenas uma vez, diante do Athletic, quando o Alvinegro, já com o primeiro lugar da fase de classificação do Mineiro garantido, mandou a campo um time alternativo.

Preterido

Nos outros nove jogos, o jogador participou de seis, sempre saindo do banco de reservas.

Na primeira partida da semifinal do Estadual, contra o Tombense, o camisa 38 ficou de fora em razão de uma entorse no tornozelo esquerdo. Já diante do Cerro Porteño, do Paraguai, pela 3ª rodada do Grupo H da Libertadores, permaneceu os 90 minutos no banco de reservas.

Em demonstração clara que perdeu espaço no time alvinegro neste momento, Marrony sequer figurou entre os suplentes na vitória por 3 a 1 sobre o América de Cali, nessa quinta-feira (13). O atacante viajou para a Colômbia, mas foi cortado do banco de reservas junto com o goleiro Jean e o meio-campista Dylan Borrero.

Nesses últimos jogos, Cuca deu sequência ao trio formado por Savarino, Hulk e Keno.

Já no decorrer das partidas, o comandante alvinegro vem dando mais oportunidades a Diego Tardelli, Eduardo Vargas e Eduardo Sasha.

Confira a minutagem de Marrony nos 10 últimos jogos do Galo

13/05 - América de Cali-COL x Atlético – Não relacionado por opção da comissão técnica

08-05 – Atlético x Tombense = 14 minutos

04-05 - Atlético x Cerro Portenõ-PAR = 0 minutos

01-05 - Tombense x Atlético = Não relacionado por lesão

27-04 - Atlético x América de Cali-COL = 8 minutos

24-04 – Athletic X Atlético = 77 minutos (titular)

21-04 – Deporivo La Guaira-VEN x Atlético = 31 minutos

18/04 - Atlético x Boa Esporte = 27 minutos

11-04 – Cruzeiro x Atlético = 20 minutos

07-04 – Atlético x Pouso Alegre = 14 minutos

TOTAL = 191 minutos

MÉDIA: 19,1 minutos em campo/jogo

