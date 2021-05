Em baixa no Cruzeiro, poucas vezes utilizado pelo técnico Felipe Conceição e com apenas um gol marcado pelos celestes na temporada, o atacante Marcelo Moreno foi convocado pela Bolívia. O centroavante vai servir a seleção de seu país em jogos da Copa América e das Eliminatórias para o Mundial de 2022.

Presente na lista do técnico César Farías, Moreno vestirá a camisa boliviana contra a Venezuela, em La Paz, no dia 3 de junho, e o Chile, em Santiago, no dia 8 do mesmo mês, desafios válidos, respectivamente, pela sétima e pela oitava rodadas das Eliminatórias

Depois, a Bolívia parte para a disputa da Copa América. O time de Moreno está no grupo A, juntamente com Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. A estreia pelo torneio será diante dos paraguaios, em 13 de junho, às 21h.

Com três gols, o centroavante é o quarto principal artilheiro das Eliminatórias, atrás do paraguaio Ángel Romero, do uruguaio Luis Suárez e do chileno Vidal, cada um com quatro tentos.

