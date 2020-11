A curta passagem do lateral-direito Daniel Guedes está perto do fim. O jogador recebeu uma proposta do Goiás, e foi liberado pela Raposa para acertar por empréstimo com o Esmeraldino até o final do Campeonato Brasileiro.

Daniel tem os direitos econômicos vinculados ao Santos, e estava cedido ao time celeste até o término da Série B.

Contratado em agosto, Guedes disputou apenas sete partidas pelo time estrelado e não marcou nenhum gol.

Desde que o técnico Felipão retornou à Toca da Raposa II, o lateral perdeu espaço e não entrou mais em campo, chegando até mesmo a ficar de fora do banco de reservas na última partida.

Para a posição, Luiz Felipe Scolari conta com o paraguaio Rául Cáceres e com o jovem Rafael Luiz.

A informação sobre a ida de Daniel Guedes foi publicada inicialmente pelo portal Deus me Dibre e confirmada pelo Hoje em Dia.

Procurado pela reportagem, o Cruzeiro, via assessoria de comunicação, afirmou que não comenta especulações ou eventuais negociações que não estejam concretizadas.

Volta ao Goiás

No Goiás, Daniel Guedes vai se reencontrar com o técnico Enderson Moreira, que, assim como fez quando estava no comando do Cruzeiro, pediu sua contratação, após o clube perder o também ex-cruzeirense Edilson, que está se transferindo para o Avaí.

Quem também está no clube goiano é o volante Ariel Cabral, cedido pela Raposa ao time goiano recentemente.

Essa será a segunda passagem de Daniel pelo Esmeraldino. A primeira ocorreu no ano passado, e foi interrompida pós o jogador ser suspenso preventivamente por suspeita de doping. O jogador foi absolvido da acusação em agosto, pouco antes de acertar com o Cruzeiro.