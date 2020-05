Sem atuar desde junho de 2018, o volante Gustavo Blanco não vê a hora de poder entrar em campo novamente e, finalmente, marcar o nome na história do Atlético. Bastane querido e solicitado pelos torcedores, o jogador de 25 anos também tem as características que agradam o técnico Jorge Sampaoli.

Entrevistado desta terça-feira (26) na Cidade do Galo, ele falou sobre a recuperação e também da ansiedade em sentir a adrenalina de um jogo oficial. Durante o período de inatividade, ele se dedicou aos estudos e se apaixonou pela área de mercado financeiro.

"É complicado determinar uma data, mas desde o dia que me machuquei eu tinha este intuito, de voltar a jogar, de ajudar o grupo. Em relação à data (para figurar entre os onze) não depende só de mim; depende da comissão técnica, do treindor. Mas tenho me dedicado bastante para voltar. Se dependesse de mim, eu me escalava já no primeiro jogo", destacou Blanco.

"Em relação à parte psicológica, neste tempo eu amadureci muito. Na dificuldade você cresce e aprende muita coisa. Eu estou muito mais fortalecido que antes. A cabeça guia o corpo e a vida. Tenho certeza que vou performar bem em campo", acrescentou.

Nas redes sociais ou até mesmo nas ruas, o que não faltou foi apoio ao jogador. Isso, inclusive, serviu de combustível para não desanimar no período de recuperação da segunda cirurgia no joelho.

"Tenho que agradecer todo o carinho da massa atleticana. Pra mim, foi muito importante durante este tempo parado, ir ao supermercado, sair de casa e receber este carinho. Todos torcendo pela minha volta. Foi uma motivação a mais para mim e estou trabalhando ao máximo para poder retribuir", comentou o volante.

"Espero que vejam o mesmo Blanco. Tenho trabalhado muito para poder voltar em alta intensidade. É uma característica minha. Tenho que dosar apenas em relação aos treinos, principalmente neste readaptação, sendo mais inteligente", foi além.

E sobre Sampaoli? Questionado sobre as primeiras impressões do comandante argentino, Blanco foi só elogios.

"O que eu mais gosto dele é o caminho da vitória. Ele quer ganhar e tem muita coisa para acrescentar no meu futebol e para o clube", finalizou.