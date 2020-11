O dia 30 de novembro entrará para a história da Arena MRV, nova casa do Atlético que está em construção, e também para um casal de alvinegros. Pela primeira vez, será realizada uma cerimônia de casamento no local. Por meio de um concurso, que recebeu mais de 200 histórias de casais atleticanos, Kathleen Nogueira e Samuel Maestro foram os felizardos. Com a pandemia, apenas os pais poderão estar in loco.

"É um misto de sentimentos. Na hora que minha esposa me contou, eu só queria ir lá e gritar Galo. É uma emoção muito grande", conta o noivo ao Hoje em Dia. No momento em que atendeu a reportagem, ele estava numa barberaria, ajustando os últimos detalhes para o grande dia. No colete, ele usará um boton personalizado.

Juntos há 5 anos, eles se conheceram ao pegarem uma carona de carro com um amigo em comum. Durante o trajeto descobriram a grande paixão que sentem pelo Galo e, a partir de então, passaram a ir juntos as partidas do time, mesmo quando os jogos eram fora de Belo Horizonte. Da amizade e da paixão em comum pelo futebol nasceu o amor e, no dia 14 de fevereiro de 2015, no Estádio do Independência, minutos antes do jogo do Galo contra o Democrata, ele tomou a iniciativa e a roubou um beijo. E como ela mesma conta, neste dia todos ganharam: o Galo e eles.

Morando juntos há 4 anos, eles só se casaram no civil. O casamento no religioso estava com data para acontecer, mas teve que ser adiada devido a pandemia. Nesta quarta, eles terão à disposição roupas e assessórios, buquê, decoração, celebrante, bolo, brinde com espumante e registro em foto e vídeo.

“O coração está a mil. Até o momento não caiu as nossas fichas, seremos o primeiro casal a se casar na Arena MRV. Vamos ter história para contar para filhos e netos. Ao me inscrever na campanha não acreditava que seria escolhida, por isso não contei para o Samuel", relatou a noiva à equipe de comunicação da Arena.