Cruzeiro e Patrocinense abrem neste sábado, às 19h, no Mineirão, as quartas de final do Campeonato Mineiro, naquele que é o primeiro jogo decisivo dos muitos que o time do técnico Mano Menezes espera fazer na temporada.

Integrando a lista de favoritos das quatro competições que disputa em 2019 (Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil), em três delas, a batalha final pela taça será no sistema de mata-mata. Apenas a Série A é por pontos corridos.

As quartas de final do Mineiro são em jogo único, portanto, pode-se dizer que é só “mata”, mas isso dá ao jogo um caráter ainda mais decisivo, pois qualquer vacilo significará a eliminação cruzeirense.

Se alcançar a decisão nos três torneios com o sistema de mata-mata, e for considerado este duelo com o Patrocinense, o Cruzeiro disputa neste sábado o primeiro de 11 confrontos neste modelo que pode ter na temporada de 2019.

E isso tira o time de Mano Menezes da situação de conforto que teve no Campeonato Mineiro até agora, com críticas do próprio treinador ao espírito da equipe em alguns jogos. Isso refletiu inclusive na perda da primeira colocação, que era o objetivo na etapa classificatória.



Força máxima

Apesar da partida contra o Deportivo Lara, da Venezuela, na próxima quarta-feira, no Mineirão, pela Libertadores, jogo que foi adiado há dez dias, o técnico Mano Menezes escala força máxima diante do Patrocinense.

A única ausência será o volante Henrique, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Numa comparação à equipe que venceu a Caldense por 3 a 0, na última quarta-feira, voltam o zagueiro Dedé, o lateral-esquerdo Egídio, o volante Lucas Romero e o meia Rodriguinho.

Com a suspensão de Henrique, Ariel Cabral deve ser mantido no time, formando uma dupla de volantes argentinos com Romero. A única dúvida é no ataque. Com a volta de Rodriguinho, Marquinhos Gabriel ou David deixará a equipe.

Pelo regulamento, se o jogo deste sábado terminar empatado, a decisão da vaga nas semifinais será por pênaltis.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Edílson, Dedé, Léo e Egídio; Lucas Romero e Ariel Cabral; Robinho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel (David); Fred. Técnico: Mano Menezes

PATROCINENSE

Jefferson; Kellyton, Juninho (Mauro Viana), Betão e Ian Barreto; Bruno Moreno, Arilson, Lucas, Pavani e Oliveira; Felipe Alves. Técnico: Rodrigo Fonseca

HORÁRIO:19h

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Quartas de final do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Ronei Cândido Alves, auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Marcyano da Silva Vicente

TRANSMISSÃO: Premiere