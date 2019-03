O clássico deste domingo (31) entre América e Cruzeiro pela semifinal do Campeonato Mineiro reserva alguns duelos muito aguardados. Um desses embates está no meio de campo e colocará frente a frente dois dos destaques das equipes nesse ano. Pela segunda vez, o volante Zé Ricardo terá a missão de parar Rodriguinho, grande contratação da Raposa para essa temporada.

Cria da base do Coelho, Zé Ricardo vem sendo muito elogiado por suas atuações. No jogo da primeira fase do Estadual, contra o próprio Cruzeiro de Rodriguinho, o volante teve boa participação e ajudou a defesa americana a sair ilesa no empate por 0 a 0.

Agora, na fase decisiva da competição, parar o meia celeste que já acumula 8 gols em 6 jogos nessa temporada será o maior desafio do jovem volante no ano. Rodriguinho vem sendo peça fundamental do time de Mano Menezes desde que chegou à equipe e já é uma das esperanças da torcida cruzeirense.

Veja alguns números dos jogadores na atual temporada:

Rodriguinho

Jogos:8

Minutos em campo: 672

Gols: 6



Zé Ricardo

Jogos: 13

Minutos em campo: 1170

Gols: 0

______

*Hugo Lobão

Sob supervisão de Alexandre Simões