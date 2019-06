O dia 02 de junho de 2019 ficará marcado para sempre na vida da família do atacante Alerrandro, escalado pelo técnico interino Rodrigo Santana para ser titular no duelo contra o CSA, de Alagoas, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro; esta, inclusive, é a primeira vez que ele entra jogando desde o início na competição mais importante do país.

Na data em que ele e a esposa Taciane comemoram o aniversário de 4 meses da filha Emanuelly, o atacante de 19 anos, pela primeira vez, pôde entrar em campo com a baixinha no colo. Minutos antes de a bola rolar, porém, ela dormia um sono profundo no colo da avó Patrícia.

Acompanhando de perto este domingo (2) tão especial, a reportagem do Hoje em Dia acompanhou, desde a preparação das "mulheres" de Alerrandro, ainda em casa, até a chegada à Arena do Horto. Felizes com o "aniversário" e, principalmente, com a entrada do "homem da casa" entre os onze do alvinegro.

Em 15 partidas disputadas em 2019, o camisa 44 deixou sua marca em 11 oportunidades. Com dois a menos que Ricardo Oliveira, titular e fora do duelo contra os alagoanos, o atacante caiu nos braços do torcedor e sua permanência começa a ser pedida, principalmente, nas redes sociais.