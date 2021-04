A vitória do Coimbra em cima do Athletic, no estádio Independência, nessa quinta-feira (1), acirrou a briga contra o rebaixamento no Campeonato Mineiro. Em décimo lugar, com cinco pontos, o time de Contagem diminuiu para 38% as chances de ser rebaixado, segundo o Probabilidades no Futebol, do Departamento de Matemática da UFMG. Já para Uberlândia e Boa Esporte, a situação piorou.

Lanterna, com quatro pontos, a equipe do Triângulo tem 55,2% de risco de cair. O curioso é que o índice é menor que o do penúltimo colocado, o Boa, com 58,6% (e a mesma pontuação).

No Horto, o Coimbra derrotou o Athletic, por 1 a 0, e deixou a zona da degola

Análise

Após o primeiro triunfo do Coimbra no Estadual, o técnico Eugênio Souza destacou a postura de sua equipe, tanto em termos táticos quanto no quesito garra. "No início do primeiro tempo, estávamos um pouco desorganizados, até pela surpresa dos três volantes (do Athletic), já que vinham jogando com dois volantes e um armador”, afirmou.

“Mas nossa equipe entendeu rápido, teve boa leitura (de jogo), se acertou e a partir daí teve supremacia nos dois tempos, buscou o gol o tempo todo, teve posse de bola, trabalhou, pressionou... Chegamos ao gol do adversário com inteligência e amplitude. Além da parte tática, fiquei satisfeito com a entrega. Agora é dar sequência ao trabalho", completou ele, a respeito de sua segunda partida à frente do time.

Próximos jogos

Neste domingo (4), o Coimbra visita a URT, às 16h, no Zama Maciel, em um confronto direto, já que o clube de Patos soma seis pontos, em nono lugar.

No mesmo dia, às 11h, o Boa recebe o Cruzeiro, no Melão, e o Uberlândia encara o Patrocinense, no Parque do Sabiá.