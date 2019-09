Um dia depois da chegada de toda a comissão técnica, comandada por Tite, os primeiros jogadores convocados para dois amistosos da seleção brasileira começaram a desembarcar em Miami, nos Estados Unidos, onde o time enfrentará a Colômbia nesta sexta-feira. No final da noite de domingo, o zagueiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, foi o primeiro a ser recebido no hotel da delegação.



Entusiasmado, o defensor comentou sobre o momento atual da seleção, que em julho conquistou em casa o título da Copa América. "É sempre prazeroso estar aqui. A gente que convive diariamente sabe o quanto é bom estar aqui. A gente retorna após uma conquista importante, que foi a Copa América, mas a responsabilidade continua a mesma", comentou.



No início da madrugada desta segunda-feira, o volante Fabinho e o atacante Roberto Firmino, ambos do Liverpool, e o goleiro Ederson, do Manchester City, se juntaram ao zagueiro do Paris Saint Germain e também já se encontram à disposição de Tite. O mesmo aconteceu nas primeiras horas da manhã com o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, e o goleiro Weverton, do Palmeiras, que viajaram do Rio de Janeiro para Miami.



O restante dos convocados são esperados pela comissão técnica ao longo desta segunda-feira. Um deles é o atacante Neymar, que deve mesmo permanecer no Paris Saint-Germain após insucessos nas negociações com o Barcelona. Ele é aguardado antes do almoço no hotel em Miami.



Nesta segunda-feira, mesmo com informes do avanço do furacão Dorian, que deve atingir o norte da Flórida em breve, a seleção brasileira tem em sua programação um treinamento no CT do Miami Dolphins. A atividade está marcada para as 17h30 (18h30 de Brasília). Caso as chuvas sejam fortes, a previsão é de uma atividade na academia.