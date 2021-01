O Atlético oficializou na manhã desta segunda-feira (4), dia da posse do presidente Sérgio Coelho, que Alexandre Mattos não é mais o diretor executivo do clube. Anunciado em 12 de março de 2020, Mattos ficou 298 dias na função e foi o responsável pela contratação de todos os reforços do clube na Era Sampaoli.

A saída já vinha sido especulada há alguns dias e o novo presidente fazia mistério em relação a ela, o que dava fortes indícios de que seria confirmada. Alheio a isso, o então diretor seguia trabalhando e, curiosamente, começou a aparecer mais nas redes sociais. No sábado (2), postou foto com Sampaoli, na casa do treinador; neste domingo (3), esteve na Cidade do Galo e publicou storie no Instagram. Algum incomum no tempo em que esteve no cargo.

"O encerramento do vínculo com Alexandre Mattos é fruto de decisão do órgão especial colegiado, composto pelo presidente Sérgio Coelho, pelo vice-presidente José Murilo Procópio e pelos conselheiros e apoiadores Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin.

Por deliberação deste órgão, optou-se por montar um time de dirigentes alinhados com o perfil administrativo e os propósitos deste recém-criado conselho.

A mudança na diretoria de futebol converge para a nova política de gestão que vai permear o Galo nos próximos anos, com foco na austeridade administrativa, por meio das melhores práticas de governança; na reestruturação das categorias de base; na construção da Arena MRV; e na manutenção de um time profissional altamente competitivo.

O Clube Atlético Mineiro agradece ao ex-diretor pelos serviços prestados e deseja-lhe sucesso nos futuros desafios profissionais".



