Nesta quinta-feira (24), às 21h30, no Mineirão, o Cruzeiro medirá forças com o Vasco no primeiro duelo entre dois grandes clubes do país naquela que é considerada a “mais pesada Série B de todos os tempos”. A partida válida pela sexta rodada da competição reunirá uma equipe que ainda não ganhou como mandante e uma que não perdeu na condição de visitante no torneio.

Com sete pontos, o Gigante da Colina vai ao Gigante da Pampulha levando na bagagem uma invencibilidade fora de casa no campeonato. Com 66,6% de aproveitamento longe de seus domínios, o time carioca empatou com a Ponte Preta (1 a 1) e levou a melhor sobre o Brasil de Pelotas (2 a 1). Uma campanha bem diferente da que detém como anfitrião. Em São Januário, são 33,3% de desempenho em três jogos.

O Cruzeiro, por sua vez, segue sem ganhar no Mineirão: perdeu para o CRB (4 a 3) e ficou na igualdade com o Goiás (1 a 1), o que significa um rendimento de 16,67%. Como visitante, a situação também está longe de ser positiva: 33,3% de aproveitamento, fruto de duas derrotas e um triunfo.

Com apenas quatro pontos, três a menos que o oponente desta quinta-feira, a Raposa busca a primeira vitória em casa na competição para deixar a zona de rebaixamento. Já o Vasco tem como pretensão se aproximar do G-4.

Campanhas de Cruzeiro e Vasco nesta Série B

Cruzeiro

Mineirão: 16,67%

6/6 - Cruzeiro 3 x 4 CRB

12/6 - Cruzeiro 1 x 1 Goiás

Fora de casa: 33,3%

29/5 - Confiança 3 x 1 Cruzeiro

16/6 - Ponte Preta 0 x 1 Cruzeiro

19/6 - Operário-PR 2 x 1 Cruzeiro

Vasco

Em São Januário: 33,3%

29/5 - Vasco 0 x 2 Operário-PR

16/6 - Vasco 0 x 2 Avaí

19/6 - Vasco 3 x 0 CRB

Fora de casa: 66,6%

6/6 - Ponte Preta 1 x 1 Vasco

12/6 - Brasil de Pelotas 1 x 2 Vasco