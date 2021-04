Do goleiro Nullo, ao atacante Nani, autor dos dois gols na primeira partida da história do Palestra Itália (Cruzeiro), há exatos 100 anos, em 3 de abril de 1921, uma vitória por 2 a 0 sobre um combinado formado por jogadores reservas do Villa Nova e titulares do Palmeiras, ambos de Nova Lima, os jogadores das primeiras formações palestrinas alimentam um erro histórico recorrente: de que Yale foi um dos nomes cruzeirenses em sua história.

Este erro, que inclusive faz parte da rivalidade, foi perpetuado pela participação importante de integrantes da colônia italiana de Belo Horizonte, no início do século passado, nos dois clubes.

Uma das primeiras formações do Palestra Itália, clube que recebeu 19 jogadores italianos que defendiam o Yale Uma das primeiras formações do Palestra Itália, clube que recebeu 19 jogadores italianos que defendiam o Yale

Aurelio Noce mesmo, primeiro presidente do Palestra Itália, tinha participado antes, em 1910, da fundação do Yale, que foi adversário palestrino em jogos oficiais, válidos pelo Campeonato da Cidade (Mineiro) de 1921, 1922 e 1923. Só a existência dos dois clubes ao mesmo tempo já é prova definitiva de que um não foi sequência do outro.

Além de Noce, a formação do time do Palestra Itália em 1921 contou com a chegada de 19 atletas que até então defendiam o Yale, equipe que abrigava grande parte da colônia italiana, que desde o ano anterior resolveu pela criação de um clube próprio.

Era todos integrantes da colônia italiana de Belo Horizonte e migraram para o clube fundado por ela.

“O Palestra mineiro foi criado por trabalhadores e recebeu a adesão de comerciantes e industriais, todos italianos. Era uma casa mostra, fechada às demais colônias e ao restante da população. Os italianos pobres queriam um clube para integração social, lazer e cultura física e os ricos, um cartão de visitas para exibir à elite da capital. O Palestra, assim como a Beneficência Italiana, deveria espelhar a capacidade de realização que levara tantos deles ao sucesso”, descreve Jorge Santana no livro Páginas Heroicas, onde a imagem do Cruzeiro resplandece.

Outra coincidência está na localização próxima dos dois clubes. O campo do Yale, que tinha uniforme azul e branco, ficava onde hoje está localizado o Fórum Lafayette. A rua Ouro Preto separa o local do primeiro campo do Palestra Itália, onde foi erguido o estádio do clube.