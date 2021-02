Primeiro treinador campeão mineiro neste século, comandando o América, Lula Pereira (Luiz Carlos Bezerra Pereira), que nasceu em Olinda (PE), em 6 de junho de 1956, morreu na noite deste domingo (8), em Fortaleza (CE). Com a saúde debilitada há mais de um ano, por causa de um AVC, ele foi vítima de problemas cardíacos.

Zagueiro que fez história com a camisa do Santa Cruz, semifinalista do Campeonato Brasileiro de 1975, e depois com passagens por Sport e Ceará, onde encerrou a carreira de jogador, foi no alvinegro cearense que ele iniciou também sua trajetória como treinador, nas categorias de base do clube.

Lula Pereira levou o América ao título mineiro de 2001 passando pelo Cruzeiro, nas semifinais, no formato de dois quadrangulares, e pelo Atlético, na decisão, em jogos de ida e volta

Em 2001, o América começou a temporada comandado por Procópio Cardozo. Mas o desempenho ruim na Copa Sul-Minas e as derrotas para Villa Nova (2 a 1) e Mamoré (3 a 2) nas duas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro derrubaram o treinador.

Lula Pereira estreou em 11 de março de 2001, com vitória por 2 a 1 sobre a Caldense, no Independência. Era a arrancada para o terceiro título estadual do Coelho na Era Mineirão, o primeiro neste século.

Depois de passar pelo poderoso Cruzeiro, de Luiz Felipe Scolari, num dos quadrangulares semifinais, na decisão garantiu a taça goleando o Atlético no jogo de ida, em 27 de maio, por 4 a 1, e perdendo a volta por 3 a 1, em 3 de junho.

Neste jogo, o Galo vencia por 3 a 0, placar que lhe garantia a taça, até os 33 minutos do segundo tempo, quando o centroavante Alessandro, que tinha entrado no lugar de Carlos Alberto, marcou o gol do título americano.

No Brasileirão, o América fez uma campanha ruim na Primeira Divisão e Lula Pereira foi demitido após a goleada de 4 a 1 para a Ponte Preta, em pleno Independência. Mas o treinador já tinha colocado seu nome na história americana.