O zagueiro Igor Rabello concedeu entrevista na tarde dessa quarta-feira (17), na Cidade do Galo. Como não poderia ser diferente, a partida de sábado (20), contra o Cruzeiro, que decide o Campeonato Mineiro, foi o grande assunto tratado na coletiva. As equipes entram em campo às 16h30e o Galo precisa de vencer por qualquer placar para se sagrar campeão estadual

A escolha da diretoria por mandar o jogo de volta no Independência gerou polêmica e opiniões divergentes durante a semana, mas o zagueiro deixou claro que está de acordo com os cartolas alvinegros e prefere jogar no Horto.

“Eu particularmente prefiro o Independência também, por ser um estádio menor até, por virar o caldeirão que vira. Não vai todo mundo, claro que não vai a quantidade que iria no Mineirão, porque não dá, mas eu acho que lá o Atlético tem uma força maior. A torcida vai e faz um barulho incrível. Então eu tenho certeza que a diretoria escolheu porque eles sabem disso e com certeza vai dar certo.” Comentou o dono da camisa 16 alvinegra.

Muito pedido pela torcida e titular nos últimos jogos, o lateral direito Guga também conversou com os jornalistas nessa quarta. Recém-chegado ao clube, lembrou que essa é sua primeira final como atleta profissional e que o título seria muito especial particularmente para sua carreira.

“A minha primeira final no profissional, então a motivação está muito além, porque a gente sabe que para a vida toda, as primeiras vezes que marcam né? Toda primeira vez que a gente consegue lembrar, enfim. Essa é minha primeira final e eu falei pra eles que a minha primeira vez eu quero lembrar levantando a taça”, disse o jovem lateral do Galo

*Hugo Lobão sob supervisão de Alexandre Simões