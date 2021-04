A segunda rodada do Grupo H da Copa Libertadores será completada nesta quarta-feira (28), quando o Cerro Porteño, do Paraguai, principal rival atleticano na chave, recebe o La Guaira, da Venezuela, às 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção.

Único vencedor na primeira rodada, quando fez 2 a 0 no América de Cáli, na Colômbia, o time paraguaio tem a chance de reassumir a liderança do grupo, que ficou com o Galo após os 2 a 1 sobre os colombianos na última terça-feira (27), no Mineirão.

O goleiro brasileiro Jean é uma das contratações do Cerro Porteño para a disputa da Copa Libertadores 2021 O goleiro brasileiro Jean é uma das contratações do Cerro Porteño para a disputa da Copa Libertadores 2021

A aposta paraguaia é no bom retrospecto contra equipes venezuelanas na Copa Libertadores atuando como mandante. Em 12 partidas, desde 1969, são nove vitórias e três empates, sendo este o primeiro confronto com o La Guaira.

Repetição

Treinado pelo ex-lateral Arce, que fez história no futebol brasileiro defendendo Grêmio e Palmeiras, o Cerro Porteño terá diante do La Guaira a mesma formação que venceu o América de Cáli na estreia.

O atacante Roberto Morales, que deixou o jogo contra o América de Cáli machucado, está recuperado e joga. Ele tem 22 anos e aparece como um dos destaques do Cerro Porteño.

O time paraguaio tem no gol Jean, revelado pelo Bahia, que teve passagem pelo São Paulo e fez grande Série A do Campeonato Brasileiro na temporada 2020 defendendo o Atlético-GO.

A FICHA DO JOGO

CERRO PORTEÑO

Jean; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte e Arzamendia; Enzo Giménez, Lucena, Villasanti e Claudio Aquino; Roberto Morales e Federico Carrizo. Técnico: Francisco Arce

LA GUAIRA

Olses; Luis Martínez, La Mantia e Henry Pernía; Ágnel Flores, Francisco Pol Hurtado, Andrés Flores, Cermeño e Cumaná; José Reyes e Darwin González. Técnico: Daniel Farías

DATA: 28 de abril de 2021

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: La Nueva Olla

CIDADE: Assunção

MOTIVO: 2ª rodada do Grupo H da Copa Libertadores

ARBITRAGEM: Darío Herrera (ARG), auxiliado por Facundo Rodríguez (ARG) e David Vacacela (EQU)

TRANSMISSÃO: Conmebol TV