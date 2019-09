Um dos pilares da equipe na temporada, o zagueiro Paulão não atuará mais com a camisa do América. Após negociações, o atleta foi liberado pelo Coelho e deve acertar com o Fortaleza, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

Paulão chegou ao América por meio de um empréstimo junto ao Internacional, em julho de 2018. De lá pra cá, o zagueiro atuou 42 vezes com a camisa do Coelho, anotando três gols.

Na atual temporada, o zagueiro se firmou como principal zagueiro da equipe. Das 39 partidas disputadas pelo Coelho na temporada, Paulão foi titular em 37, colecionando boas atuações.

Opções

Com menos uma peça à disposição, o técnico Felipe Conceição poderá contar com Ricardo Silva, Pedrão, Lucas Kal e Lima, que vem sofrendo bastante com lesões na temporada. Na vitória contra o Sport, na última rodada da Série B, a dupla de zaga do América foi formada por Ricardo Silva e Pedrão, autor do primeiro gol do jogo.