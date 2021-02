Em um cenário em que o torcedor não pode frequentar os jogos e os treinamentos dos times, em razão da pandemia de coronavírus, as redes sociais se tornam ferramenta importante no contato entre as partes.

De olho nessa aproximação, o técnico Felipe Conceição, recém chegado à Raposa, criou uma conta oficial no Twitter para estreitar o contato com os cruzeirenses.

Na tarde desta segunda-feira (15), Conceição, sem fugir do seu estilo discreto, fez uma postagem para estrear a nova ponte de interação com o público.

“Olá, pessoal! Agora estou no Twitter! Conto com vocês para nos aproximarmos ainda mais. Obrigado!”, escreveu o treinador.

Cruzeiro dá boas-vindas

Minutos depois, a página oficial do Cruzeiro na rede social deu as boas-vindas ao comandante, convocando o torcedor celeste para interagir com o técnico.

“Bem-vindo ao Twitter, Professor! E não repara o alvoroço, porque é a graça do negócio. Qualquer coisa, é só gritar o estagi por aqui! Bora seguir nosso comandante, Nação Azul!”.

Já no comando das atividades de pré-temporada, iniciada nesta segunda, na Toca da Raposa II, Felipe Conceição tem como principal objetivo neste ano levar o time celeste de volta à Série A do Brasileiro.

A estreia oficial à frente da Raposa será no dia 28 de fevereiro, diante do Uberlândia, às 10h, no estádio Parque do Sabiá, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.