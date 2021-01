O Atlético deve anunciar em breve um reforço para a retaguarda. De acordo com informação recebida pelo Hoje em Dia, o coordenador do Centro de Análise e Prospecção de Atletas (CAPA) do Internacional, Alessandro Brito, deve voltar a trabalhar com o diretor-executivo Rodrigo Caetano nos próximos dias.

Brito, que "descobriu" o lateral-esquerdo Renan Lodi, atualmente no Atlético de Madrid, da Espanha, e constantemente convocado por Tite na Seleção Brasileira, também já exerceu a função no Athetico-PR. Ele chegou ao Inter em 2019 e ficou 1 ano e 10 meses no Colorado Gaúcho.

A reportagem apurou que Alessandro deve exercer função de Análise de Mercado, na equipe principal.