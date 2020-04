A Federação Mineira de Futebol (FMF) garante que o Módulo I do Campeonato Mineiro será encerrado. Não tivesse sido paralisada, por causa da pandemia do novo coronavírus, a competição, que ainda não tem data de reinício prevista, iria começar a viver neste domingo (19) a sua decisão, com o campeão de 2020 sendo conhecido em 26 de abril. Mas ainda há um caminho a ser percorrido para que isso aconteça.

Na última rodada do Campeonato Mineiro disputada, o América venceu o Patrocinense por 1 a 0, manteve a liderança isolada da competição e garantiu a classificação matemática às semifinais

E a primeira parte deste caminho é muito importante, pois ainda faltam duas rodadas da fase classificatória para serem disputadas. E elas terão quatro clubes brigando pelo primeiro lugar, sete disputando as três vagas restantes nas semifinais, pois o líder América já está classificado, e outras quatro equipes tentando escapar do rebaixamento, sendo que os dois últimos colocados vão para o Módulo II.

Nova realidade

Uma questão que preocupa é o fato de algumas equipes do interior terem desmontado suas equipes por causa da paralisação da competição. Com o orçamento apertado, optaram por liberar os atletas antes mesmo do fim do contrato, que geralmente, quando feito apenas para o estadual, dura até maio.

Neste caso estão dois clubes que terão papel importante na definição dos semifinalistas e do primeiro colocado. A URT, que enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na 10ª rodada, e recebe o América, em Patos de Minas, na 11ª; e o Patrocinense, que encara o Atlético, no Independência, no encerramento da primeira fase, já promoveram esse desmanche, como já mostrou o Hoje em Dia.

“Havia prazo limite de inscrição de atletas no Módulo I. Este ano, os clubes decidiram que poderia inscrever em qualquer momento. Poderia mandar todo mundo embora e contratar um novo time, pois essa foi a decisão dos clubes. E isso independentemente do coronavírus”, explica o diretor técnico da FMF, Leonardo Barbosa.

Números

A única definição que o Campeonato Mineiro já tem é a presença do América nas semifinais. E o Coelho, segundo os cálculos do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é também favorito a manter a primeira colocação, numa briga com Tombense, Atlético e Caldense.

Inclusive, quando voltar, o Estadual terá um jogo importante para esta briga, que é o clássico entre América e Atlético, pela décima rodada.

A presença nas semifinais terá disputas até a última rodada, sendo grande a possibilidade de Caldense e Cruzeiro se enfrentarem em Poços de Caldas brigando por uma vaga.

Rebaixamento

A luta contra a degola envolve quatro clubes, sendo que o Tupynambas, de Juiz de Fora, está praticamente rebaixado, pois tem 94,8% de chances de queda, segundo os cálculos da UFMG.

A outra vaga no Módulo II deve ficar entre Coimbar e Villa Nova, que inclusive ainda fazem um confronto direto, na última rodada, em Nova Lima.

As duas últimas rodadas do Estadual serão disputadas, garante Leonardo Barbosa: “quando o futebol voltar, com uma quarta e um domingo resolvo a primeira fase, pois faltam apenas duas datas”.

Mas a parte final da competição pode sofrer mudança, segundo ele. “Com os semifinalistas definidos e os times da Taça Inconfidência conhecidos, vamos assentar com as equipes e resolver. A Taça Inconfidência, caso os quatro classificados queiram, pode ser adiada para o ano que vem, por exemplo. Agora, semifinal e final, nós vamos fazer, mas se os clubes acharem melhor em jogo único, por exemplo, pode ser assim, mas desde que os quatro aceitem”, afirma o diretor técnico da FMF.