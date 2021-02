"É um crescimento pessoal ter minha primeira experiência fora da Argentina. O projeto do Atlético me convenceu muito. Tenho desafios importantes aqui no Brasil". Foram com estas palavras que o meia Nacho Fernández, novo reforço do Atlético, iniciou a coletiva de apresentação nesta quarta-feira (24).

Contratado junto ao River Plate, o camisa 26 - número escolhido por ele - chega ao Alvinegro para assumir a função de "maestro" da equipe. Aos 31 anos, Nacho é considerado um dos melhores da posição na América do Sul.

"Me sinto preparado para assumir este grande desafio. Logicamente um jogador não pode ganhar títulos de campeonato, é uma equipe e que possamos fazer da melhor maneira e que possamos cumprir todos os objetivos deste clube tão grande", destacou o jogador.

"Quero agradecer a todos os dirigentes por esta oportunidade e espero poder aproveitá-la e tratar de cumprir todos os objetivos que cumprimos. Minha motivação neste clube é conseguir títulos e fazer melhor possível, sei que está se preparando muito bem e espero que na temporada que vem possamos fazer um excelente campeonato", acrescentou.

Vindo de uma pequena cirurgia, Nacho perdeu alguns treinamentos no River e, no Atlético, precisará de alguns dias para alcançar a melhor forma física.

"Fisicamente não estou em minha melhor forma. Vou fazer uma preparação rápida para poder adaptar o mais rápido possível e poder estar dentro de campo de jogo o mais rápido possível que é o que eu mais gosto", finalizou.