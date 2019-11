Chegar à terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro. Este é o sonho do América nesta 32ª rodada da competição, que vem sendo disputada desde a última segunda-feira. Mas que para isso possa se tornar uma realidade, o Coelho precisará contar pelo menos com empates dos dois clubes que estão a sua frente na classificação nesta sexta-feira.

O primeiro desses concorrentes a entrar em campo será o Coritiba, quarto colocado da Série B, que encara, às 19h15, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP. O time paulista tem chances reais de acesso, mas para mantê-las precisa vencer o Coxa esta noite. E isso é um ponto positivo para o América.

A mesma situação será vivida na partida do terceiro colocado Atlético-GO diante do Operário-PR, às 20h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

A equipe do interior paranaense, que chegou à Série B este ano, tem a chance de mais um acesso, mas para isso precisa derrotar o Dragão, que está em queda livre e não vence há seis rodadas.

Se Coritiba e Atlético-GO não vencerem, o América assume a terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro derrotando a Ponte Preta, neste sábado, às 19h, no Estádio Independência, na partida que fecha a 32ª rodada da competição.

Um dos dois não marcando os três pontos já é o suficiente para o Coelho, em caso de vitória sobre a Macaca, voltar ao G-4 da Segundona, posição que ele já ocupou, após a 27ª rodada, quando venceu o líder Bragantino por 2 a 0 no Independência.

CÁLCULOS

Segundo o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da UFMG, com 60 pontos um clube tem hoje quase 87% de chances de conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

O América tem 48 pontos e disputa mais 21, sendo que 12 deles serão como mandante, no Estádio Independência, contra Ponte Preta, Paraná, Vitória e São Bento. Se vencer essas quatro partidas que disputa em casa, o Coelho dificilmente deixará de conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro.

Fora de casa, os adversários americanos serão Londrina, Cuiabá e Guarani, sendo que são grandes as chances de ele enfrentar esses dois últimos com eles não brigando por mais nada na competição.

TREINO

O América fecha sua preparação para encarar a Ponte Preta com um treino aberto à torcida nesta sexta-feira, no CT Lanna Drumond. Os portões serão abertos aos torcedores às 16h.