Uma injeção de ânimo e uma promessa cumprida. Estes são os reflexos de uma atitude importante tomada pela diretoria do Atlético, horas antes da "decisão" das 21h30 desta quarta-feira (16), no Morumbi. O duelo contra o São Paulo definirá o rumo do alvinegro, atual vice-líder, no Campeonato Brasileiro.

Há alguns dias, em entrevista ao Papo de Setoristas (Canal Breno Galante Youtube), o presidente Sérgio Sette Câmara, que a partir de 31 de dezembro passa o comando para Sérgio Batista Coelho, garantiu que quitaria salários atrasados e o 13º antes de deixar a função. E cumpriu.

Em contato com o mandatário do Alvinegro, o Hoje em Dia confirmou a informação passada pela Rádio Itatiaia. Com isso, o Natal poderá ser mais "gordo" para o elenco e demais funcionários do clube.