Destaque das categorias de base do Minas Tênis Clube, a jovem central Laura Kudiess, de 18 anos, tem grandes chances de ser campeã da Superliga de vôlei logo em sua primeira temporada como profissional.

E isso pode acontecer nesta sexta-feira, no ginásio Sabiazinho, caso o Itambé/Minas volte a superar o Praia Clube, desta vez na segunda partida da final.

Jogadora das seleções mineira e brasileira de base, a jovem central se mostra empolgada com a chance de ser campeã ao lado de jogadoras que eram referência para ela dentro do esporte.

“Admirei essas atletas a vida inteira. Então, se a gente conquistar o campeonato, esse título terá um gostinho diferente de todos os outros”.

Natural de Brasília, a jovem minastenista já acumula títulos na base, como o Sul Americano Sub-20. Mas acredita que, pela equipe adulta, a conquista da Superliga ganha um outro significado.

“A diferença é que, claro, eu não estou como titular, mas mesmo assim estou com muita expectativa. Mesmo assim, o gostinho de conquistar a Superliga é muito diferente”, afirma.

O elenco do tradicional clube da capital mineira conta com diversas jogadoras experientes e renomadas, mas também é composto por atletas mais novas, que ainda dão seus primeiros passos no time principal.

Segundo Laura, a mais jovem do grupo, a convivência entre todas é muito boa

“Todo mundo se dá muito bem, pelo fato de a gente passar dificuldades juntas, conquistar as vitórias, conviver todos os dias, viajar o tempo todo juntas... Então nossa relação é muito boa, principalmente com as mais velhas, que me tratam muito bem, o que eu acho muito legal”.

Chegada a Belo Horizonte

Nascida no ano de 2001, Laura atinge seus objetivos precocemente não só no vôlei. Mesmo formando na escola em 2017, precisou entrar na justiça para poder ingressar na faculdade por conta de sua pouca idade.

Ainda em Brasília, a jovem central iniciou o curso de administração. Quando mudou para Belo Horizonte, conciliar as atividades acadêmicas com o esporte foi um dos desafios encontrados pela promessa minastenista.

“Com 16 anos, vim para uma cidade que eu não conhecia ninguém e logo comecei a faculdade. Tive que Conciliar a faculdade com o vôlei da base, então foi um momento que eu tive que ter muito foco e me dedicar muito”

Devido às convocações para a seleção brasileira sub-20 e à promoção para a equipe principal do Minas, Laura teve que trancar o curso para se dedicar ao vôlei de forma integral.

A convivência com as pessoas no clube e as instalações encontradas foram fundamentais para a ambientação à nova cidade.

“A estrutura do Minas é impecável, o que foi um fator muito bom para mim, porque com a academia, estrutura, eu me sentia bem no clube. As pessoas me acolheram muito bem lá, os profissionais.” Completou a atleta do Minas

* Hugo Lobão sob supervisão de Thiago Prata